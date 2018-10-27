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Отныне разрешено строить паркинги под общественными зданиями

Согласно новых государственных строительных норм, с 1 октября вступило в силу разрешение на строительство паркингов под большим количеством общественных мест, то есть стоянки для автомобилей разрешено обустраивать под театрами, больницами, музеями, кафе, ресторанами и т. п

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

Парцхаладзе подчеркнул, что новая норма позволит "разгрузить" улицы и территорию возле общественных мест от большого количества припаркованных автомобилей.

"Согласно изменениям в наших строительных нормах, подземный паркинг должен быть отделен перекрытием REI 180, а технические помещения заведений, под которыми он будет располагаться, должны быть отделены от него сплошной противопожарной стеной первого типа", - написал чиновник.

Также Парцхаладзе подчеркнул, что на подземных паркингах следует предусмотреть "самостоятельные пути эвакуации и отдельные инженерные коммуникации для безопасности в случае чрезвычайных ситуаций".

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