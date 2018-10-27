Отныне разрешено строить паркинги под общественными зданиями
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.
Парцхаладзе подчеркнул, что новая норма позволит "разгрузить" улицы и территорию возле общественных мест от большого количества припаркованных автомобилей.
"Согласно изменениям в наших строительных нормах, подземный паркинг должен быть отделен перекрытием REI 180, а технические помещения заведений, под которыми он будет располагаться, должны быть отделены от него сплошной противопожарной стеной первого типа", - написал чиновник.
Также Парцхаладзе подчеркнул, что на подземных паркингах следует предусмотреть "самостоятельные пути эвакуации и отдельные инженерные коммуникации для безопасности в случае чрезвычайных ситуаций".
- Как сообщалось, столицу снова легко затопил не самый сильный короткий ливень.
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