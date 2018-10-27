 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты устроили провокацию на КПВВ “Новотроицкое”

Сегодня контрольные пункты въезда-выезда в целом работают в штатном режиме, однако, вчера вечером, перед закрытием КПВВ “Новотроицкое”, российско-оккупационные войска устроили провокацию в части нарушения режима функционирования

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.

“Контрольные пункты въезда-выезда в целом работают в штатном режиме. Вчера, российско-оккупационные войска устроили провокацию в части нарушения режима функционирования КПВВ. Так, незадолго до закрытия КПВВ "Новотроицкое", со стороны временно оккупированной территории Украины одновременно прибыло более 40 транспортных средств”, - сообщил Жуганов.

Чтобы не допустить ночевки гражданских лиц в так называемой серой зоне, командование Объединенных сил приняло решение о продлении работы этого контрольного пункта въезда-выезда. Все автомобили были оформлены в соответствии с установленным порядком.

Как проинформировал представитель пресс-центра ООС, криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки правоохранители Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержали 3-х человек, возможно причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 14 фактов незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано 34 административных правонарушения.

За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовали около 49 тысяч человек и свыше 6 тысяч транспортных средств. Отказано в пропуске через линию разграничения по разным причинам 39-м лицам. Выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму 46 202 гривни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать