Оккупанты устроили провокацию на КПВВ “Новотроицкое”

27 октября, 2018, 14:59

Сегодня контрольные пункты въезда-выезда в целом работают в штатном режиме, однако, вчера вечером, перед закрытием КПВВ “Новотроицкое”, российско-оккупационные войска устроили провокацию в части нарушения режима функционирования

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.

“Контрольные пункты въезда-выезда в целом работают в штатном режиме. Вчера, российско-оккупационные войска устроили провокацию в части нарушения режима функционирования КПВВ. Так, незадолго до закрытия КПВВ "Новотроицкое", со стороны временно оккупированной территории Украины одновременно прибыло более 40 транспортных средств”, - сообщил Жуганов.

Чтобы не допустить ночевки гражданских лиц в так называемой серой зоне, командование Объединенных сил приняло решение о продлении работы этого контрольного пункта въезда-выезда. Все автомобили были оформлены в соответствии с установленным порядком.

Как проинформировал представитель пресс-центра ООС, криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки правоохранители Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержали 3-х человек, возможно причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 14 фактов незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано 34 административных правонарушения.

За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовали около 49 тысяч человек и свыше 6 тысяч транспортных средств. Отказано в пропуске через линию разграничения по разным причинам 39-м лицам. Выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму 46 202 гривни.