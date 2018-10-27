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Нацгвардия расширит сотрудничество с жандармерией Турции и Румынии

Нацгвардия Украины расширит сотрудничество с войсками карабинеров Италии, жандармерией Турции и Румынии по подготовке подразделений спецназа, подразделений охраны общественного порядка и горно-патрульных подразделений

Об этом сообщил командующий Нацгвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров во время выступления на саммите Высшего совета Директоров и Командующих Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения FIEP, который проходит в турецком городе Анталия, информирует пресс-служба МВД.

"В частности, Аллеров договорился с командованием жандармерии Турции, войск карабинеров Италии и жандармерии Румынии о расширении сотрудничества по подготовке подразделений специального назначения, подразделений охраны общественного порядка, горно-патрульных подразделений, сотрудничества между учебными заведениями и центрами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время этого события также были проведены переговоры о начале сотрудничества между Нацгвардией Украины и Королевской гвардией Нидерландов, Национальной Республиканской гвардией Португалии и Нацгвардией Кувейта.

FIEP - это Международная ассоциация сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения. Сейчас в FIEP входят силы жандармерии и полиции в статусе военного учреждения Франции, Италии, Испании, Португалии, Турции, Нидерландов, Марокко, Румынии, Иордании, Туниса, Палестины и Украины. Также некоторые правоохранительные формирования Аргентины, Чили, Катара и Бразилии, которые не соответствуют географическим требованиям, являются ассоциированными членами. Национальная жандармерия Джибути имеет временный статус наблюдателя.

Национальная гвардия Украины статус полноправного члена Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP) получила в октябре 2017 года.

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