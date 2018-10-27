КОРД задержал на Буковине банду наркодельцов, вооруженную пистолетами, ружьями и гранатами
Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области в возрасте от 24 до 49 лет, информирует отдел коммуникации полиции Буковины.
Чтобы установить всех участников преступления, их роли, каналы поступления и сбыта нелегального товара, работники полиции в течение нескольких месяцев документировали каждый шаг наркодельцов.
Правоохранители выяснили, что организаторами противоправной схемы выступили двое 49-летних братьев-близнецов.
Они четко наладили и контролировали работу своих подельников для бесперебойного функционирования созданного ими наркобизнеса. Отдельные члены группировки отвечали за поставки наркотических средств и психотропных веществ, сбыт "товара", сбор средств от сбыта и тому подобное.
В каждом из районов города Черновцы, а также на "Калиновском рынке" были свои ответственные за распространение наркотиков. Еще двое участников группы "работали" в районах области.
Собрав достаточное количество неопровержимых доказательств деятельности преступной группы, оперативники областного полиции совместно со спецподразделением КОРД провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группировки. В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков:
- почти 10 килограммов амфетамина;
- более 120 килограммов каннабиса;
- более 600 доз наркотического средства "бупренорфин";
- 25 доз психотропного вещества ЛСД.
Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет ориентировочно 10 млн грн.
Кроме этого, правоохранители изъяли у участников преступной группы нелегальное оружие и боеприпасы:
- 3 нарезных винтовки;
- 4 пистолета с патронами к ним;
- самодельную охотничье ружье;
- обрез охотничьего ружья;
- 3 гранаты;
- 100 граммов взрывчатого вещества пластид и
- почти 100 патронов различного калибра.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции устанавливают других лиц, причастных к функционированию указанного наркобизнеса. Следователи уже объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
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