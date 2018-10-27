 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

КОРД задержал на Буковине банду наркодельцов, вооруженную пистолетами, ружьями и гранатами

Оперативники управлений уголовного розыска и противодействия наркопреступности ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили деятельность организованной преступной группы, в которую входили 10 мужчин и одна женщина

Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области в возрасте от 24 до 49 лет, информирует отдел коммуникации полиции Буковины.

Чтобы установить всех участников преступления, их роли, каналы поступления и сбыта нелегального товара, работники полиции в течение нескольких месяцев документировали каждый шаг наркодельцов.

Правоохранители выяснили, что организаторами противоправной схемы выступили двое 49-летних братьев-близнецов.

Они четко наладили и контролировали работу своих подельников для бесперебойного функционирования созданного ими наркобизнеса. Отдельные члены группировки отвечали за поставки наркотических средств и психотропных веществ, сбыт "товара", сбор средств от сбыта и тому подобное.

В каждом из районов города Черновцы, а также на "Калиновском рынке" были свои ответственные за распространение наркотиков. Еще двое участников группы "работали" в районах области.

Собрав достаточное количество неопровержимых доказательств деятельности преступной группы, оперативники областного полиции совместно со спецподразделением КОРД провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группировки. В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков:

  • почти 10 килограммов амфетамина;
  • более 120 килограммов каннабиса;
  • более 600 доз наркотического средства "бупренорфин";
  • 25 доз психотропного вещества ЛСД.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет ориентировочно 10 млн грн.

Кроме этого, правоохранители изъяли у участников преступной группы нелегальное оружие и боеприпасы:

  • 3 нарезных винтовки;
  • 4 пистолета с патронами к ним;
  • самодельную охотничье ружье;
  • обрез охотничьего ружья;
  • 3 гранаты;
  • 100 граммов взрывчатого вещества пластид и
  • почти 100 патронов различного калибра.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции устанавливают других лиц, причастных к функционированию указанного наркобизнеса. Следователи уже объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

null

null

null

null

null

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать