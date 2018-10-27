КОРД задержал на Буковине банду наркодельцов, вооруженную пистолетами, ружьями и гранатами

27 октября, 2018, 17:34

Оперативники управлений уголовного розыска и противодействия наркопреступности ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили деятельность организованной преступной группы, в которую входили 10 мужчин и одна женщина

Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области в возрасте от 24 до 49 лет, информирует отдел коммуникации полиции Буковины.

Чтобы установить всех участников преступления, их роли, каналы поступления и сбыта нелегального товара, работники полиции в течение нескольких месяцев документировали каждый шаг наркодельцов.

Правоохранители выяснили, что организаторами противоправной схемы выступили двое 49-летних братьев-близнецов.

Они четко наладили и контролировали работу своих подельников для бесперебойного функционирования созданного ими наркобизнеса. Отдельные члены группировки отвечали за поставки наркотических средств и психотропных веществ, сбыт "товара", сбор средств от сбыта и тому подобное.

В каждом из районов города Черновцы, а также на "Калиновском рынке" были свои ответственные за распространение наркотиков. Еще двое участников группы "работали" в районах области.

Собрав достаточное количество неопровержимых доказательств деятельности преступной группы, оперативники областного полиции совместно со спецподразделением КОРД провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группировки. В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков:

почти 10 килограммов амфетамина;

более 120 килограммов каннабиса;

более 600 доз наркотического средства "бупренорфин";

25 доз психотропного вещества ЛСД.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет ориентировочно 10 млн грн.

Кроме этого, правоохранители изъяли у участников преступной группы нелегальное оружие и боеприпасы:

3 нарезных винтовки;

4 пистолета с патронами к ним;

самодельную охотничье ружье;

обрез охотничьего ружья;

3 гранаты;

100 граммов взрывчатого вещества пластид и

почти 100 патронов различного калибра.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции устанавливают других лиц, причастных к функционированию указанного наркобизнеса. Следователи уже объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.