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Хуг сообщил Геращенко, что его цитата в интервью Foreign Policy была ошибочной

Александер Хуг отмечает, что цитата из его интервью FP была ошибочной, и в интервью уже внесены изменения

Об этом написала в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

“Получила смс от Александера Хуга...Хорошо, если фраза про “военную форму, которую можно купить на базаре” - это просто неудачная фраза, а не позиция. Для меня, как и для миллионов украинцев, очевидно, что на Донбассе - оккупационный российский режим, российское оружие, техника, кадровые военные. Это они допрашивали наших военных - заложников. Это они управляли Буком, который сбил МН17. Это они по команде Кремля ведут настоящую войну против Украины, но действительно, в перешитих шевронах”, - пишет Геращенко.

Александер Хуг отмечает, что мониторинговая миссия устанавливает факты и отчитывается о них, а не делает выводы. Для нас важно, чтобы международные наблюдатели работали беспристрастно и ответственно, требовали допуска ко всей оккупированной территории, четко фиксировали колонны, которые заходят с территории РФ. Мы благодарны за каждую честную фиксацию в отчетах российской новейшей радиолокационной техники, танков. И ожидаем от наблюдателей корректности и точности - и в рапортах, и в формулировках, отмечает вице-спикер.

“И, конечно, все наши партнеры должны четко понимать, что реакция измученного войной украинского общества на любую полуправду под видом политкорректности - всегда будет жесткой”, - подчеркивает Ирина Геращенко.

В интервью Foreign Policy, отвечая на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства РФ в события на востоке Украины, Александер Хуг заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств.

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