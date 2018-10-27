Католическая церковь предупреждает об опасности Хэллоуина

27 октября, 2018, 20:50

Ночь Хэллоуина - это "не только шутка", заявил президент Международной ассоциации экзорцистов священник Франческо Бамонт, указывая на риски, которым подвергаются дети: на некоторых веб-сайтах для несовершеннолетних есть ссылки, ведущие непосредственно на оккультные сайты

Его слова приводит Католический обозреватель.

"Социальные планировщики зла, - отмечает Бамонт, - знают, что дети, приученные с первых лет жизни к языку и образам оккультизма, став взрослыми, рискуют приобщиться к оккультизму как таковому, который для новых поколений может стать альтернативой христианству".

В свою очередь священник Альдо Буонаюти, координатор Службы борьбы с сектами, объяснил в интервью Радио Ватикана:

"31 октября - это канун праздника Всех Святых. Даже слово "Хэллоуин" не стоит использовать, поскольку оно, к сожалению, связывается с другим современным явлением, с новолетием сатанистов и возвеличиванием оккультного мира вместе со всеми его замогильними ужасами. Мы, христиане, отмечаем праздник Всех Святых, то есть людей, живших по-настоящему, а не привидений, зомби, вампиров и чудовищ: мы празднуем героев, которые отдали свою жизнь и остались в истории христианства благодаря своей способности изменять исторические события в направлении добра".

Читайте также: Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин

Священник отмечает, что Хэллоуин содержит в себе смесь разных моментов, которые не могут не осуждаться христианами, начиная с его коммерциализации. Кстати, Папа Сикст IV в 1480 году основал празднование всех Святых, чтобы противодействовать предрассудкам, распространенным среди крестьян: перед наступлением зимы они молились каким-то духам тьмы. Крестьяне, скотоводы следовали обряду друидов, которые ходили по домам и спрашивали: "Жертва или проклятие?".

"Сегодня это превратилось в "Сладости или шалости?". Но вопрос означал следующее: "Принеси жертву, чтобы князь Самайн, тот, кому бог солнце должен уступить место, защитил твою семью, урожай и скот". Другими словами - "Хочешь ли ты угодить князю тьмы, называемому Самайном, или предпочитаешь проклятье для твоего дома и твоей работы?". Постепенно, с присутствием ирландцев в США, Хэллоуин превратился в преимущественно коммерческий праздник для детей. Но не следует забывать, что сатанисты празднуют его как новолетие, посвящая месяц октябрь поиску новых адептов", - говорит Буонаюти.

Экзорцисты убеждены, что даже участие в Хэллоуине как "развлечение" может привести человека в мир оккультизма.

"Но не надо впадать в крайности, - добавляет Буонаюти. - Опасно видеть дьявола везде, где только можно. Однако, так же опасно и противоположное, то есть уменьшать, превращать в банальность и недооценивать то, что может открыть дверь в довольно опасный мир".

Он отметил, что часто за "детскими" развлечениями стоят взрослые, которые сознательно привлекают детей к оккультизму.