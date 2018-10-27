Как русская разведка под видом научной миссии изучает украинский берег Азова. Объяснение

27 октября, 2018, 21:48

С помощью судна "Владимир Усков" россияне беспрепятственно собирают стратегическую информацию в украинских территориальных водах Азовского моря. Этому судну россияне провели поспешную дорогостоящую модернизацию и оно сейчас официально считается научно-исследовательским и используемым для нужд рыбного хозяйства

Об этом в субботу, 27 октября 2018 года, рассказал военный эксперт Тарас Чмут из "Украинского милитарного центра" в еженедельной рубрике "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV.

"Например, они исследуют глубины нашего берега. Для чего это может быть нужно? Для будущей десантной операции. Чтобы понимать где мелководье, а где не мелководье. Где может пройти десантный катер, а где ему будет опасно.

Азовское море - довольно специфическое. Там глубины небольшие и для будущей военной операции (россиянам, - ред.) было бы хорошо знать четко: где какие глубины", - пояснил он.

В свою очередь, украинская власть "не имеет ничего против".

"Владимир Усков" может появляться внутри красного контура

"При этом оно (судно "Николай Усков", - ред.) сопровождается кораблями пограничной службы ФСБ, а как только оно заходит в наши 12-мильную зоны, они (российские пограничники, - ред.) остаются на границе 12-мильной зоны. И, опять же, Украина не имеет ничего против. Парадокс", - добавил эксперт.

Он также напомнил, что практика использования судов торгового или рыболовного флота с разведывательной миссией существует еще со времен Холодной войны. С аналогичной целью использовались и научные экспедиции.

Тарас Чмут

Чмут не исключил, что упомянутое российское судно может даже подходить к Мариуполю и "слушать" там ситуацию.

"Учитывая, что современные системы разведки достаточно малы, заметить их визуально сложно... Внешне это может быть одна маленькая антенна или какая-то гидроакустическая система, которая вообще где-то там под дном расположена и может быть съемной. Они (россияне, - ред.) могут проводить, например, беспрепятственную разведку украинских постов наблюдения и освещения надводной обстановки: где они расположены, с какого момента они видят это судно, где у них "мертвые" зоны, то есть где они не видят надводную обстановку", - отметил аналитик.

Чтобы противодействовать такой разведдеятельности страны-агрессора надо, по словам Чмута, разорвать с Москвой договор о совместном пользования Азовским морем и "с помощью сторожевых кораблей не пускать их в наших территориальные воды".