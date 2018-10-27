 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как русская разведка под видом научной миссии изучает украинский берег Азова. Объяснение

С помощью судна "Владимир Усков" россияне беспрепятственно собирают стратегическую информацию в украинских территориальных водах Азовского моря. Этому судну россияне провели поспешную дорогостоящую модернизацию и оно сейчас официально считается научно-исследовательским и используемым для нужд рыбного хозяйства

Об этом в субботу, 27 октября 2018 года, рассказал военный эксперт Тарас Чмут из "Украинского милитарного центра" в еженедельной рубрике "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV.

"Например, они исследуют глубины нашего берега. Для чего это может быть нужно? Для будущей десантной операции. Чтобы понимать где мелководье, а где не мелководье. Где может пройти десантный катер, а где ему будет опасно.

Азовское море - довольно специфическое. Там глубины небольшие и для будущей военной операции (россиянам, - ред.) было бы хорошо знать четко: где какие глубины", - пояснил он.

В свою очередь, украинская власть "не имеет ничего против".

null

"Владимир Усков" может появляться внутри красного контура

"При этом оно (судно "Николай Усков", - ред.) сопровождается кораблями пограничной службы ФСБ, а как только оно заходит в наши 12-мильную зоны, они (российские пограничники, - ред.) остаются на границе 12-мильной зоны. И, опять же, Украина не имеет ничего против. Парадокс", - добавил эксперт.

Он также напомнил, что практика использования судов торгового или рыболовного флота с разведывательной миссией существует еще со времен Холодной войны. С аналогичной целью использовались и научные экспедиции.

null

Тарас Чмут

Чмут не исключил, что упомянутое российское судно может даже подходить к Мариуполю и "слушать" там ситуацию.

"Учитывая, что современные системы разведки достаточно малы, заметить их визуально сложно... Внешне это может быть одна маленькая антенна или какая-то гидроакустическая система, которая вообще где-то там под дном расположена и может быть съемной. Они (россияне, - ред.) могут проводить, например, беспрепятственную разведку украинских постов наблюдения и освещения надводной обстановки: где они расположены, с какого момента они видят это судно, где у них "мертвые" зоны, то есть где они не видят надводную обстановку", - отметил аналитик.

Чтобы противодействовать такой разведдеятельности страны-агрессора надо, по словам Чмута, разорвать с Москвой договор о совместном пользования Азовским морем и "с помощью сторожевых кораблей не пускать их в наших территориальные воды".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2018 суббота

больше новостей

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать