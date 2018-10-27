Гройсман о субсидиях: закладываем в бюджет 55 млрд грн, этого достаточно

27 октября, 2018, 16:51

Кабинет Министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн, как объем субсидий для населения

Это больше нынешнего фактического показателя и является достаточным для того, чтобы обеспечить украинские семьи адресной помощью. Об этом в эфире одного из общенациональных каналов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что в этом году количество домохозяйств, которые получают субсидию, составило 6,9 млн. В следующем году этот показатель останется, по прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

"Свою частичку семья, как платила так и будет платить. Остальное заплатит государство", - пояснил премьер.

Гройсман также напомнил, что всем социальным службам дано поручение - максимально взвешенно и внимательно решать проблемы людей. И даже те семьи, которые не отвечают критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации, могут обратиться в специальные комиссии при органах социальной защиты.

"Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий - доходы людей. Если они невысокие - люди получают поддержку", - отметил премьер-министр.