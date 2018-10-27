Генассамблея ООН не будет рассматривать резолюцию России по ракетному договору

27 октября, 2018, 07:59

В ООН отказались обсуждать российский проект резолюции о ракетном договоре

Об этом сообщает DW.COM.

Предложение Москвы поддержало лишь 31 государство со 140. Ряд стран отметили, что этой темой должны заниматься не Генеральная ассамблея, а Совет Безопасности ООН.

Профильный комитет Генеральной ассамблеи ООН отказался предлагать для обсуждения Генассамблеи представленный Россией проект резолюции, которая призывает сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Против внесения этого документа в повестку предстоящих дебатов высказались 55 государств, 31 "за", еще 54 страны воздержались. Представители ряда стран, которые воздержались, отметили, что эта тема входит скорее в компетенцию Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении разорвать с Россией договор о РСМД. При этом Трамп допускает возможность заключения новой сделки, если ее третьим участником станет Китай.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о РСМД за разработку крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". В США считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.