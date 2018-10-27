Генассамблея ООН не будет рассматривать резолюцию России по ракетному договору
Об этом сообщает DW.COM.
Предложение Москвы поддержало лишь 31 государство со 140. Ряд стран отметили, что этой темой должны заниматься не Генеральная ассамблея, а Совет Безопасности ООН.
Профильный комитет Генеральной ассамблеи ООН отказался предлагать для обсуждения Генассамблеи представленный Россией проект резолюции, которая призывает сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Против внесения этого документа в повестку предстоящих дебатов высказались 55 государств, 31 "за", еще 54 страны воздержались. Представители ряда стран, которые воздержались, отметили, что эта тема входит скорее в компетенцию Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении разорвать с Россией договор о РСМД. При этом Трамп допускает возможность заключения новой сделки, если ее третьим участником станет Китай.
Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о РСМД за разработку крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". В США считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.
- Как сообщалось, Трамп хочет создать ядерный арсенал для противодействия России.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-