Деревянченко - Джейкобс: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
Сергей Деревянченко (Украина) - Дэниэл Джейкобс (США)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг)
27 октября, Нью-Йорк, Madison Square Garden Theater
Трансляция на телеканале "Интер" 28 октября в 6:25 по киевскому времени.
Сергей Деревянченко получил статус официального претендента на титул чемпиона мира в августе 2017 года. Украинец должен был встретиться с его действующим обладателем - Геннадием Головкиным из Казахстана.
Однако, обладатель пояса IBF отказался проводить обязательную защиту в поединке с Деревянченко и в июне 2018 года был лишен титула.
IBF назначил другим претендентом экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса США. Поскольку американец и украинец тренируются у одного тренера - Адама Розье и имеют общего промоутера - Кита Конноли, сначала команды боксеров были против поединка. Однако чемпионский статус боя перевесил и бойцы согласились на встречу.
Сергей Деревянченко может стать пятым действующим чемпионом мира по боксу среди профессионалов из Украины. Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Василий Ломаченко владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Артем Далакян является обладателем пояса WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Александр Гвоздик является временным чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг).
- Перед боем Деревянченко и Джейкобс устроили дуэль взглядов на финальной пресс-конференции.
- Джейкобс пообещал в чемпионском поединке снести Деревянченко голову.
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Промоутер Сергея Деревянченко Лу Дибелла выразил уверенность, что украинец получит чемпионский титул и станет новой звездой бокса.
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Ранее титул IBF отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался его защищать в бою против Сергея Деревянченко, который владеет статусом официального претендента на звание чемпиона мира.
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