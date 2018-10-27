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День на фронте: 4 вражеских обстрела из пулеметов, гранатометов и минометов, потерь нет

В течение текущих суток, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом говорится в информационном сообщении о положении в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на 18:00 субботы, 27 октября 2018 года.

"Опорные пункты наших войск в Приазовье, близ Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Во второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Обороняющиеся подразделения,  достойно отвечали", - отмечают украинские военные.

Не оставляют оккупанты в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опытного.

"Тут противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают в Генштабе.

Во время боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем.

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