Что в Мексике делают с виновниками "пьяных" ДТП. Тем более, если пострадали дети
27 октября, 2018, 18:13
В мексиканском городе Чалько возмущенная толпа совершила самосуд над водителем и пассажирами грузовика, врезавшегося в пешеходов
События развернулись в пятницу, 26 октября 2018 года, на Национальной авеню, когда пикап с четырьмя мужчинами въехал в группу верующих, передает Infopolitano.
В результате столкновения пострадали около 50 человек, в частности дети. К счастью, никто не погиб.
После этого, не дожидаясь прибытия правоохранителей, люди забили до смерти водителя и одного из пассажиров, а саму машину сожгли. Полицейские и медики, прибывшие на место, увидели лишь двух уцелевших мужчин из этого автомобиля.
Как отмечается, в пикапе ехала нетрезвая компания.
- Напомним, в городе Киверцы (Волынская область) сожгли автомобиль отца "янтарного прокурора", который на смерть в прошлом году сбил волынянку.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом