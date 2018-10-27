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Что в Мексике делают с виновниками "пьяных" ДТП. Тем более, если пострадали дети

В мексиканском городе Чалько возмущенная толпа совершила самосуд над водителем и пассажирами грузовика, врезавшегося в пешеходов

События развернулись в пятницу, 26 октября 2018 года, на Национальной авеню, когда пикап с четырьмя мужчинами въехал в группу верующих, передает Infopolitano.

В результате столкновения пострадали около 50 человек, в частности дети. К счастью, никто не погиб.

После этого, не дожидаясь прибытия правоохранителей, люди забили до смерти водителя и одного из пассажиров, а саму машину сожгли. Полицейские и медики, прибывшие на место, увидели лишь двух уцелевших мужчин из этого автомобиля.

Как отмечается, в пикапе ехала нетрезвая компания.

 
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