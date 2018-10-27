Бизнесмен-беглец из России рассказал о подготовке пророссийского переворота в Украине

27 октября, 2018, 07:45

Алексей Душутин предупреждает о риске пророссийского переворота

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Бывший российский бизнесмен Алексей Душутин, который, по его утверждению, потерял бизнес с участием рейдеров и Минобороны России, стал известным в Украине после того, как разоблачил связь с российскими спецслужбами украинского бизнесмена Тимофея Нагорного и еще двух человек. В последнее время Душутин живет в Канаде и организует поездки туда европейских артистов и спортсменов. Именно об этом он хотел поговорить в Киеве с бывшим мужем гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофеем Нагорным. Но тот, по словам Душутин, предложил ему сотрудничество с ФСБ и "помощь за деньги".

Обращение Алексея Душутина в СБУ стало началом резонансного «шпионского» дела. Однако бывший российский бизнесмен, который провел шесть лет в московской тюрьме и психбольнице после того, как попытался разоблачать коррупцию в строительном секторе, теперь боится за свою жизнь. Душутин случайно узнал о части большой агентурной сети, которая, по его словам, готовит пророссийский переворот и кровавые беспорядки в Украине. Однако, говорит он, украинские правоохранители не спешат ни с нейтрализацией этого, ни с защитой таких свидетелей, как он.