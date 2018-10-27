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Айфоны делают из самой качественной украинской стали, - Жеваго

Лучшая в мире бытовая и портативная электроника производится из украинской стали

Об этом известный украинский предприниматель, владелец футбольного клуба "Ворскла" Константин Жеваго рассказал в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Мы поставляем самую качественную продукцию из Полтавского региона в Японию. А в Японии из нее производят так называемую электротехническую сталь, которая стоит где-то ориентировочно от $100 тыс. за тонну (когда просто тонна стальной продукции сейчас стоит $800-1000). Электротехническая сталь, которая используется в айфонах или в телевизорах Sony, Panasonic стоит $120-150 тыс. за тонну. То есть в 100-120 раз дороже, чем простая тонна, которую производят наши металлургические предприятия или предприятия наших соседей. Это может быть Словакия, Венгрия или, скажем, РФ или китайские заводы", - пояснил Жеваго.

"Я уверен, что каждый человек, который пользуется айфоном или Ѕамѕung'ом, она использует в т.ч. молекулы продукции, которая произведена в Украине", - подчеркнул бизнесмен.

Полная версия интервью выйдет на канале завтра в 10.10. Повтор в 22.00.

 

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