Антисемит ворвался с оружием в синагогу в Питтсбурге

27 октября, 2018, 22:21

48-летний американец Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в городе Питтсбург (штат Пенсильвания)

Из-за этого 8 человек погибли, еще 6 ранены, передает местная редакция телеканала CBS.

Сообщается, что нападавший ворвался в помещение и с возгласом "Все евреи должны умереть" открыл огонь. До прибытия полиции напуганные прихожане баррикадировались внутри храма.

После переговоров Бауэрс сдался. Он ранен.

По последним данным насчитывается уже 11 погибших.