Антисемит ворвался с оружием в синагогу в Питтсбурге
27 октября, 2018, 22:21
48-летний американец Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в городе Питтсбург (штат Пенсильвания)
Из-за этого 8 человек погибли, еще 6 ранены, передает местная редакция телеканала CBS.
Сообщается, что нападавший ворвался в помещение и с возгласом "Все евреи должны умереть" открыл огонь. До прибытия полиции напуганные прихожане баррикадировались внутри храма.
После переговоров Бауэрс сдался. Он ранен.
По последним данным насчитывается уже 11 погибших.
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