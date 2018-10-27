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Антисемит ворвался с оружием в синагогу в Питтсбурге

48-летний американец Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в городе Питтсбург (штат Пенсильвания)

Из-за этого 8 человек погибли, еще 6 ранены, передает местная редакция телеканала CBS.

Сообщается, что нападавший ворвался в помещение и с возгласом "Все евреи должны умереть" открыл огонь. До прибытия полиции напуганные прихожане баррикадировались внутри храма.

После переговоров Бауэрс сдался. Он ранен.

По последним данным насчитывается уже 11 погибших.

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