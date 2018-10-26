 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Землетрясение в Греции: поврежден порт, объявлено предупреждение о цунами

Сильное землетрясение произошло в пятницу утром близ западного греческого туристического острова Закинтос, его толчки ощущались даже в Афинах

В результате землетрясения пострадал главный порт острова в Ионическом море, сообщает Associated Press.

На фото из порта видны огромные трещины и поврежденные тротуары возле пришвартованных лодок.

Главный город острова и его столица Закинтос остались без света. Однако других серьезных повреждений не было.

Пожарная служба сообщила об обвале камней в другой части острова. В материковом городе Пиргос обрушилась стена церкви. Несколько человек пострадали от мелких травм.

После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако в течение двух часов его не произошло.

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 33 километрах от Музакиона в южной части острова и залегал на глубине 14 километров.

Главный центр мониторинга землетрясений в Греции, Геодинамический институт Университета Афин, измерил величину землетрясения в 6,4 балла на глубине 5 километров. Измерения силы землетрясения могут варьироваться в зависимости от оборудования, которое использует каждое учреждение, и других факторов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать