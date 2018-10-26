Землетрясение в Греции: поврежден порт, объявлено предупреждение о цунами
В результате землетрясения пострадал главный порт острова в Ионическом море, сообщает Associated Press.
На фото из порта видны огромные трещины и поврежденные тротуары возле пришвартованных лодок.
Главный город острова и его столица Закинтос остались без света. Однако других серьезных повреждений не было.
Пожарная служба сообщила об обвале камней в другой части острова. В материковом городе Пиргос обрушилась стена церкви. Несколько человек пострадали от мелких травм.
После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако в течение двух часов его не произошло.
Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 33 километрах от Музакиона в южной части острова и залегал на глубине 14 километров.
Главный центр мониторинга землетрясений в Греции, Геодинамический институт Университета Афин, измерил величину землетрясения в 6,4 балла на глубине 5 километров. Измерения силы землетрясения могут варьироваться в зависимости от оборудования, которое использует каждое учреждение, и других факторов.
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