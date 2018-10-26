Искусственный интеллект написал картину. Ее продали за $432 тысяч
Об этом говорится на сайте аукциона.
Картина называется "Портрет Эдмона Белами". В аукционном доме Сhristie's говорят, что подобную роборту здесь продают впервые. Ее было продано за $432,5 тыс. Начальная цена составляла $7-10 тыс. Покупатель решил остаться анонимным.
#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8— Christie's (@ChristiesInc) 25 октября 2018 г.
"Искусственный интеллект – это только одна из тех технологий, которые повлияют на рынок искусства будущего. Хотя еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти изменения", – пояснил организатор аукциона и специалист Сhristie's Ричард Ллойд.
Работа "Портрет Эдмона Белами" - это часть серии "Семья Белами", которую писала французская команда Obvious с помощью ИИ.
Чтобы картина была лучше, искусственный интеллект изучил около 15 тысяч портретов XIV-XX веков.
- Напомним, картину британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника" с обнаженным мужчиной в бассейне оценили в $80 млн. Автор рисовал ее в депрессии.
Читайте также
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
Читайте также
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит