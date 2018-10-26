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Искусственный интеллект написал картину. Ее продали за $432 тысяч

Картину, созданную искусственным интеллектом, впервые продали на большом аукционе Сhristie's

Об этом говорится на сайте аукциона.

Картина называется "Портрет Эдмона Белами". В аукционном доме Сhristie's говорят, что подобную роборту здесь продают впервые. Ее было продано за $432,5 тыс. Начальная цена составляла $7-10 тыс. Покупатель решил остаться анонимным.

"Искусственный интеллект – это только одна из тех технологий, которые повлияют на рынок искусства будущего. Хотя еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти изменения", – пояснил организатор аукциона и специалист Сhristie's Ричард Ллойд.

Работа "Портрет Эдмона Белами" - это часть серии "Семья Белами", которую писала французская команда Obvious с помощью ИИ.

Чтобы картина была лучше, искусственный интеллект изучил около 15 тысяч портретов XIV-XX веков.

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