Искусственный интеллект написал картину. Ее продали за $432 тысяч

26 октября, 2018, 12:29

Картину, созданную искусственным интеллектом, впервые продали на большом аукционе Сhristie's

Об этом говорится на сайте аукциона.

Картина называется "Портрет Эдмона Белами". В аукционном доме Сhristie's говорят, что подобную роборту здесь продают впервые. Ее было продано за $432,5 тыс. Начальная цена составляла $7-10 тыс. Покупатель решил остаться анонимным.

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8 — Christie's (@ChristiesInc) 25 октября 2018 г.

"Искусственный интеллект – это только одна из тех технологий, которые повлияют на рынок искусства будущего. Хотя еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти изменения", – пояснил организатор аукциона и специалист Сhristie's Ричард Ллойд.

Работа "Портрет Эдмона Белами" - это часть серии "Семья Белами", которую писала французская команда Obvious с помощью ИИ.

Чтобы картина была лучше, искусственный интеллект изучил около 15 тысяч портретов XIV-XX веков.