WizzAir это воскресенье открывает новый рейс из Киева в Вену

26 октября, 2018, 20:20

Венгерская лоукост-авиакомпания wizz air открывает новый рейс из Киева в Вену

Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила пресс-служба аэропорта "Киев".

Как отмечается, первый рейс из аэропорта "Киев" состоится уже в это воскресенье, 28 октября, в 9 часов.

"Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320. Стоимость билета от 1099 грн или 39,99 евро в одну сторону с учетом налогов и обязательных сборов. Новый рейс, как обычно, будем встречать в аэропорту водным салютом, а также пригласим споттеров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорту также напомнили, что авиакомпания Wizz Air начала выполнять перелеты из Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского в 2008 году.

Ранее сообщалось, что 28 октября WizzAir также запустит рейсы из Харькова в Вроцлава и Гданьска (Польша).