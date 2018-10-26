WizzAir это воскресенье открывает новый рейс из Киева в Вену
Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила пресс-служба аэропорта "Киев".
Как отмечается, первый рейс из аэропорта "Киев" состоится уже в это воскресенье, 28 октября, в 9 часов.
"Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320. Стоимость билета от 1099 грн или 39,99 евро в одну сторону с учетом налогов и обязательных сборов. Новый рейс, как обычно, будем встречать в аэропорту водным салютом, а также пригласим споттеров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорту также напомнили, что авиакомпания Wizz Air начала выполнять перелеты из Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского в 2008 году.
Ранее сообщалось, что 28 октября WizzAir также запустит рейсы из Харькова в Вроцлава и Гданьска (Польша).
- Напомним также, авиакомпания Wizz Air открывает пять новых маршрутов из Украины.
- Еще ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал появление в Украине двух новых международных авиакомпаний.
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