В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами
26 октября, 2018, 19:01
Сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами американским политикам
Об этом сообщает телеканал CNN.
По делу задержан один человек. Задержание было проведено в районе Майами, информирует Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.
Пока неизвестны подробности задержания и личность подозреваемого в рассылке посылок с взрывчаткой.
- Ранее Обаме и Клинтонам подбросили по почте бомбы.
- Мэр Нью-Йорка назвал "терроризмом" посылки со взрывчаткой для Обамы и Клинтон.
- В редакцию CNN также прислали взрывчатку.
- 25 октября в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы, их перехватили в почтовом отделении.
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