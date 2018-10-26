В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами

26 октября, 2018, 19:01

Сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами американским политикам

Об этом сообщает телеканал CNN.

По делу задержан один человек. Задержание было проведено в районе Майами, информирует Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Пока неизвестны подробности задержания и личность подозреваемого в рассылке посылок с взрывчаткой.