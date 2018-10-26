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В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами

Сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами американским политикам

Об этом сообщает телеканал CNN.

По делу задержан один человек. Задержание было проведено в районе Майами, информирует Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Пока неизвестны подробности задержания и личность подозреваемого в рассылке посылок с взрывчаткой.

  • Ранее Обаме и Клинтонам подбросили по почте бомбы.
  • Мэр Нью-Йорка назвал "терроризмом" посылки со взрывчаткой для Обамы и Клинтон.
  • В редакцию CNN также прислали взрывчатку.
  • 25 октября в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы, их перехватили в почтовом отделении.
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