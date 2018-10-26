В Солсбери мужчина попытался украсть из собора копию Великой хартии вольностей

26 октября, 2018, 21:42

В британском Солсбери арестовали мужчину, который попытался украсть из местного собора одну из копий Великой хартии вольностей (Magna Carta)

Об этом сообщили в полиции британского графства Уилтшир.

45-летний мужчина разбил стекло, под которым хранился документ. После этого сработала сигнализация. В полиции заверили что копия хартии не повреждена, но на какое-то время ее уберут.

Великая хартия вольностей, известной также как Magna Carta – один из важнейших документов в истории королевства. Документ подписали в 1215 году. Он защищал ряд юридических прав свободного населения Англии.

На данный момент существует всего четыре оригинальные копии Хартии вольностей. В Солсберийском соборе выставлена копия, которая сохранилась лучше всего.