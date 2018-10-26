В Солсбери мужчина попытался украсть из собора копию Великой хартии вольностей
26 октября, 2018, 21:42
В британском Солсбери арестовали мужчину, который попытался украсть из местного собора одну из копий Великой хартии вольностей (Magna Carta)
Об этом сообщили в полиции британского графства Уилтшир.
45-летний мужчина разбил стекло, под которым хранился документ. После этого сработала сигнализация. В полиции заверили что копия хартии не повреждена, но на какое-то время ее уберут.
Великая хартия вольностей, известной также как Magna Carta – один из важнейших документов в истории королевства. Документ подписали в 1215 году. Он защищал ряд юридических прав свободного населения Англии.
На данный момент существует всего четыре оригинальные копии Хартии вольностей. В Солсберийском соборе выставлена копия, которая сохранилась лучше всего.
- Напомним, что в Солсбери был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлию. Британское следствие считает, что Скрипалей оравили агенты российского ГРУ. Чепига-Боширов и Мишкин-Петров, которых подозревают в отравлении Скрипалей, заявили, что приехали в Солсбери якобы для того, чтобы посмотреть местный собор.
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