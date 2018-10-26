В Киеве жестоко избили председателя "молодежки" Радикальной партии
26 октября, 2018, 10:25
В Киеве неизвестные избили руководителя молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Белова
Пһо этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции РПЛ Дмитрий Линько.
По словам нардепа, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и челюсти. Нападавшие ждали в подъезде дома, где живет Белов. После нападения они выкрикнули: "Последнее предупреждение".
Дмитрий Линько предположил, что нападение связано с антикоррупционной деятельностью "молодежки" радикалов.
"Очевидно, что заказчики этого покушения - одни из тех, кто стал "жертвой" акций протеста, которые проводила молодежка РПЛ, разоблачая нечистых на руку чиновников", - написал Линько.
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