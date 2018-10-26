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В Киеве жестоко избили председателя "молодежки" Радикальной партии

В Киеве неизвестные избили руководителя молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Белова

Пһо этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции РПЛ Дмитрий Линько.

По словам нардепа, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и челюсти. Нападавшие ждали в подъезде дома, где живет Белов. После нападения они выкрикнули: "Последнее предупреждение".

Дмитрий Линько предположил, что нападение связано с антикоррупционной деятельностью "молодежки" радикалов.

"Очевидно, что заказчики этого покушения - одни из тех, кто стал "жертвой" акций протеста, которые проводила молодежка РПЛ, разоблачая нечистых на руку чиновников", - написал Линько.

 

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