В Киеве мужчина погиб под колесами поезда

26 октября, 2018, 11:25

В Голосеевском районе Киева поезд сбил насмерть мужчину

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Инцидент произошел на ул. Гринченко. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.

Погибший был родом из Закарпатской области. На месте происшествия следователи выясняют подробности аварии.