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В Киеве мужчина погиб под колесами поезда

В Голосеевском районе Киева поезд сбил насмерть мужчину

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Инцидент произошел на ул. Гринченко. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.

Погибший был родом из Закарпатской области. На месте происшествия следователи выясняют подробности аварии.

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