В Киеве мужчина погиб под колесами поезда
26 октября, 2018, 11:25
В Голосеевском районе Киева поезд сбил насмерть мужчину
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Инцидент произошел на ул. Гринченко. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.
Погибший был родом из Закарпатской области. На месте происшествия следователи выясняют подробности аварии.
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