В Киеве легковушка снесла два дерева, перевернулась и загорелась, есть пострадавший
26 октября, 2018, 07:58
В ночь на 26 октября в Киеве легковушка Honda Accord Соире вылетела с дороги и снесла два дерева
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла в Днепровском районе столицы около полуночи. От удара автомобиль перевернулся и загорелся. Случайные прохожие помогли выбраться из охваченного пламенем автомобиля троим мужчинам и попытались потушить огонь.
Укротить огонь удалось лишь специалистам ГСЧС, прибывшим на место происшествия. Медики "скорой" госпитализировали одного из пассажиров с травмой головы, другой пассажир и водитель от госпитализации отказались. Подробности происшествия выясняют правоохранители.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-