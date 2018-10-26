В Киеве легковушка снесла два дерева, перевернулась и загорелась, есть пострадавший

26 октября, 2018, 07:58

В ночь на 26 октября в Киеве легковушка Honda Accord Соире вылетела с дороги и снесла два дерева

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла в Днепровском районе столицы около полуночи. От удара автомобиль перевернулся и загорелся. Случайные прохожие помогли выбраться из охваченного пламенем автомобиля троим мужчинам и попытались потушить огонь.

Укротить огонь удалось лишь специалистам ГСЧС, прибывшим на место происшествия. Медики "скорой" госпитализировали одного из пассажиров с травмой головы, другой пассажир и водитель от госпитализации отказались. Подробности происшествия выясняют правоохранители.