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В Киеве легковушка снесла два дерева, перевернулась и загорелась, есть пострадавший

В ночь на 26 октября в Киеве легковушка Honda Accord Соире вылетела с дороги и снесла два дерева

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла в Днепровском районе столицы около полуночи. От удара автомобиль перевернулся и загорелся. Случайные прохожие помогли выбраться из охваченного пламенем автомобиля троим мужчинам и попытались потушить огонь.

Укротить огонь удалось лишь специалистам ГСЧС, прибывшим на место происшествия. Медики "скорой" госпитализировали одного из пассажиров с травмой головы, другой пассажир и водитель от госпитализации отказались. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

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