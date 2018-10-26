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В Германии закроют последний в Европе завод по производству компьютеров

В 2020 году в баварском Аугсбурге закроют завод Fujitsu, который является последним производителем компьютеров в Европе

Об этом сообщает DW.

Последний завод в Европе, производящий ноутбуки и настольные компьютеры, закроют в 2020 году. Закрытие завода японской компании Fujitsu в немецком городе Аугсбург коснется 1500 работников.

Отмечается, что под угрозой окажутся также 300 рабочих мест в связанных с заводом компаниях Германии. Отделы разработки, сборки и логистики переедут в Японию.

Сейчас между менеджментом компании и работниками продолжаются переговоры по поводу дальнейшей судьбы работников, которые потеряют работу в результате закрытия завода.

Представители Fujitsu сообщили, что завод в Аугсбурге, который занимался производством ноутбуков и устройств для хранения информации, является последним заводом такого типа в Европе.

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