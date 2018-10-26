В Британии женщины будут служить во всех родах войск
Об этом сообщил министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон, информирует пресс-служба британского правительства.
Он добавил, что женщины смогут подать заявки в Королевскую морскую пехоту еще до конца года, а уже в начале 2019 года они начнут тренировки.
Для британок теперь открыты все военные специальности, включая подразделения сил спецопераций.
"Женщины служат в Вооруженных силах более 100 лет, работая разнообразными специалистами на жизненно важных должностях. Поэтому я очень рад, что с сегодняшнего дня, впервые за всю историю, наши вооруженные силы будут определяться способностями, а не полом", – подчеркнул Уильямсон.
Ограничения на службу женщин в войсках ближнего боя в Британии сняли в 2016 году. Королевский бронетанковый корпус стал первым наземным подразделением ближнего боя, который стал принимать в свои ряды женщин в ноябре 2016 года.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-