В Британии женщины будут служить во всех родах войск

26 октября, 2018, 20:58

В Британии женщинам разрешили служить во всех родах войск, а в начале 2019 года британки начнут тренироваться в морской пехоте

Об этом сообщил министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон, информирует пресс-служба британского правительства.

Он добавил, что женщины смогут подать заявки в Королевскую морскую пехоту еще до конца года, а уже в начале 2019 года они начнут тренировки.

Для британок теперь открыты все военные специальности, включая подразделения сил спецопераций.

"Женщины служат в Вооруженных силах более 100 лет, работая разнообразными специалистами на жизненно важных должностях. Поэтому я очень рад, что с сегодняшнего дня, впервые за всю историю, наши вооруженные силы будут определяться способностями, а не полом", – подчеркнул Уильямсон.

Ограничения на службу женщин в войсках ближнего боя в Британии сняли в 2016 году. Королевский бронетанковый корпус стал первым наземным подразделением ближнего боя, который стал принимать в свои ряды женщин в ноябре 2016 года.