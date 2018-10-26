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В Британии женщины будут служить во всех родах войск

В Британии женщинам разрешили служить во всех родах войск, а в начале 2019 года британки начнут тренироваться в морской пехоте

Об этом сообщил министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон, информирует пресс-служба британского правительства.

Он добавил, что женщины смогут подать заявки в Королевскую морскую пехоту еще до конца года, а уже в начале 2019 года они начнут тренировки.

Для британок теперь открыты все военные специальности, включая подразделения сил спецопераций.

"Женщины служат в Вооруженных силах более 100 лет, работая разнообразными специалистами на жизненно важных должностях. Поэтому я очень рад, что с сегодняшнего дня, впервые за всю историю, наши вооруженные силы будут определяться способностями, а не полом", – подчеркнул Уильямсон.

Ограничения на службу женщин в войсках ближнего боя в Британии сняли в 2016 году. Королевский бронетанковый корпус стал первым наземным подразделением ближнего боя, который стал принимать в свои ряды женщин в ноябре 2016 года.

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