В Афинах из-за подозрительного пакета эвакуировали людей из МИДа
26 октября, 2018, 18:07
В Афинах людей эвакуировали из здания МИД из-за подозрительного свертка, присланного по почте
Об этом сообщает Reuters.
Пакет был адресован Янису Драгасакису - заместителю премьер-министра Греции.
Министерство иностранных дел находится в центре Афин, в здании, размещенном напротив греческого парламента. Полиция Афин признала пакет безвредным.
Напомним, что на адрес здания в Манхэттене, где находится кинопроизводческая компания актера и режиссера Роберта Де Ниро, поступил пакет с бомбой
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