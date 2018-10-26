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В Афинах из-за подозрительного пакета эвакуировали людей из МИДа

В Афинах людей эвакуировали из здания МИД из-за подозрительного свертка, присланного по почте

Об этом сообщает Reuters.

Пакет был адресован Янису Драгасакису - заместителю премьер-министра Греции.

Министерство иностранных дел находится в центре Афин, в здании, размещенном напротив греческого парламента. Полиция Афин признала пакет безвредным.

Напомним, что на адрес здания в Манхэттене, где находится кинопроизводческая компания актера и режиссера Роберта Де Ниро, поступил пакет с бомбой

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