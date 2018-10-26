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Умер советский актер Николай Караченцов

В московской больнице скончался советский актер, известный ролью в фильме “Человек с бульвара капуцинов”, Николай Караченцов

Об этом пишет российское издание Meduza.

По словам жены Людмилы Поргиной, актер умер в 9 утра 26 октября в Московской городской онкологической больнице. У Караченцова отказали почки. Год назад у Караченцова обнаружили злокачественную опухоль в легком.

Актер умер накануне своего 74-летия. Прощаться с Николаем Караченцовым будут 29 октября.

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