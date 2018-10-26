Украинский чемпион сделал прогноз на бои Усика и Ломаченко

26 октября, 2018, 13:20

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился ожиданиями от следующих поединков Александра Усика и Василия Ломаченко

Об этом временный чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе рассказал EsNews.

Гвоздик уверен, что Василий Ломаченко победит пуэрториканца Хосе Педрасу.

"Ломаченко побьет Педрасу, потому что он очень сильный и умный парень. Но никогда нельзя говорить с уверенностью, что произойдет, потому что это бокс. Я только надеюсь, что в этом бою не будет никаких сюрпризов и думаю, что Ломаченко с легкостью справится со своей работой ", - сказал Гвоздик.

В то же время, боксер считает, что следующий соперник Александра Усика - британец Тони Беллью, более сложный соперник, чем россиянин Мурат Гассиев, которого украинец победил в предыдущем поединке.

"Это сложный бой. Хотя люди и не видят в этом поединке большого вызова для Усика, но я думаю, что бой против Тони будет тяжелее, чем против Мурата Гассиева. В любом случае, это интересный и непростой поединок", - убежден Гвоздик .