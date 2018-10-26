Украинский чемпион сделал прогноз на бои Усика и Ломаченко
Об этом временный чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе рассказал EsNews.
Гвоздик уверен, что Василий Ломаченко победит пуэрториканца Хосе Педрасу.
"Ломаченко побьет Педрасу, потому что он очень сильный и умный парень. Но никогда нельзя говорить с уверенностью, что произойдет, потому что это бокс. Я только надеюсь, что в этом бою не будет никаких сюрпризов и думаю, что Ломаченко с легкостью справится со своей работой ", - сказал Гвоздик.
В то же время, боксер считает, что следующий соперник Александра Усика - британец Тони Беллью, более сложный соперник, чем россиянин Мурат Гассиев, которого украинец победил в предыдущем поединке.
"Это сложный бой. Хотя люди и не видят в этом поединке большого вызова для Усика, но я думаю, что бой против Тони будет тяжелее, чем против Мурата Гассиева. В любом случае, это интересный и непростой поединок", - убежден Гвоздик .
- Следующий бой Александр Усик проведет 10 мая в Манчестере против британца Тони Беллью.
- Василия Ломаченко следующий поединок ждет 8 мая в Нью-Йорке против чемпиона мира WBO Хосе Педраса из Пуэрто-Рико.
- Сам Александр Гвоздик сразится за полноценный титул WBC с Адонисом Стивенсоном в поединке, который состоится 1 декабря.
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