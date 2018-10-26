Украинские порты потеряли более 1 млрд грн из-за агрессии РФ в Азовском море, - Омелян
26 октября, 2018, 08:29
Из-за экономической агрессии России, в частности, задержания судов, идущих через Керченский пролив, украинские порты в Азовском море понесли свыше 1 млрд грн убытков
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радио Свобода".
"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около $15-50 тыс. в сутки. Среднее время задержки превышает 30 часов", - сказал Омелян.
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- Министр инфраструктуры подчеркнул, что от действий России страдает не только экономика Украины, но и граждане ЕС.
- "Это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция с этих портов шла на рынки Европы", - добавил Омелян.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли к Азовскому морю через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
- Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным. В ЕС заявили о необходимости новых санкций против РФ за агрессию в Азовском море.
- Россия обещает помешать обучением Украины с НАТО в Азовском море. ЕС осудил российскую милитаризацию на Азове. Европарламент призвал готовиться к санкциям против РФ.
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