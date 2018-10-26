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Украинские порты потеряли более 1 млрд грн из-за агрессии РФ в Азовском море, - Омелян

Из-за экономической агрессии России, в частности, задержания судов, идущих через Керченский пролив, украинские порты в Азовском море понесли свыше 1 млрд грн убытков

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радио Свобода".

"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около $15-50 тыс. в сутки. Среднее время задержки превышает 30 часов", - сказал Омелян.

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