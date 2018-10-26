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Украинки завоевали две медали чемпионата мира


фото: noc-ukr.org
Украинки Оксана Ливач и Юлия Ткач-Остапчук выиграли бронзовые награды чемпионата мира по борьбе

Об этом сообщает "Укринформ".

На пути к медали Ливач в категории до 50 кг победила Джессику Анну Марию Макдональд из Канады (5:1), Валентину Исламову-Брик из Казахстана (4: 2), монголку Нарангерел Эрденесух (10:3), уступив в полуфинале чемпионке мира японке Юи Сусаки (0:10). В схватке за третье место львовянка взяла верх над Риту Риту из Индии - 10:5.

Юлия Ткач-Остапчук в категории до 62 кг одержала победы над немкой Гердой Нимеш (3:2), шведкой Юханной Маттссон (6:2), в 1/2 финала не удержала преимущество в 3 балла и проиграла японке Юкако Каваи (3: 4), а в схватке за третье место одолела титулованную венгерку Марианну Шаштин - 2:0.

Это четвертая медаль Ткач-Остапчук на чемпионатах мира после золота в Ташкенте-2014, бронзы в Лас-Вегасе-2017 и серебра в Париже-2015. На счету украинки также две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды на чемпионатах Европы.

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