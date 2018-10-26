26 октября, 2018, 09:00

Джекпот Мега Миллионов был сорван по результатам тиража в минувший вторник, полтора миллиарда долларов достались одному единственному победителю. Личность счастливчика пока не раскрывается, но весь мир уже предчувствует новую возможность заработать миллиард

Джекпот Powerball – США достиг $750 миллионов, тираж состоится в ближайшую субботу 27 октября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени.

Граждане Украины, наравне с резидентами США, могут принять участие в тираже здесь.

После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $750 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

«Все больше людей спешат в специализированные магазины, чтобы приобрести лотерейные билеты, когда призовой фонд превышает отметку в $300 миллионов», - заявил Джефф Ленард, представитель пресс-службы Национальной ассоциации магазинов общедоступных товаров, которые распродают приблизительно две трети всех национальных лотерейных билетов.

С ростом лотерейного джекпота растет и интерес к участию в лотерее. По оценкам экспертов, если приз не будет сорван в субботу, уже на следующей неделе он может дойти до миллиарда!

9 января 2016 г., магазин в Хоуторне, Калифорния. Желающие сорвать рекордный джекпот лотереи Пауэрбол в $1,5 миллиарда ждут своей очереди, чтобы купить билет на удачу.

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила гласят, что нерезиденты, в том числе и граждане Украины, не могут въезжать на территорию США, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее, украинцы имеют право участвовать в лотерее США, то есть, могут приобретать билеты и забирать выигрыши, при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за ее пределы.

Таким образом, гражданин Украины может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Компания TheLotter успешно работает на рынке лотерейных услуг уже на протяжении более 15 лет, приобретает для своих клиентов со всего мира официальные билеты крупнейших лотерей США и Европы. За свои услуги сайт взимает небольшую комиссию с каждого билета, в то время как клиенты имеют возможность увидеть скан своего билета с выбранной комбинацией чисел еще до начала проведения тиража. TheLotter.com не взимает комиссии с выигрышей, но предоставляет полную юридическую поддержку при получении выигрыша от Национальной лотереи.

Участвовать в тираже лотереи США может каждый

Самый известный победитель на TheLotter на сегодняшний день - М.М., курд иракского происхождения из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.

История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press.

Вы выиграли в лотерею США – что дальше?

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter.com, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или первой категории.

В случае небольших выигрышей, TheLotter.com самостоятельно заберет выигрыш и зачислит соответствующую сумму на счет клиента в считанные часы после объявления результатов тиража.

В случае крупных выигрышей, в том числе при выигрыше джекпота, TheLotter.com организовывает клиентам поездку в страну проведения лотереи, где победитель самостоятельно заберет свой выигрыш, при полной юридической и организационной поддержке представителей TheLotter.com.