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Украина является богатой и перспективной нефтегазовой страной, - Жеваго

Для реализации перспективы более широкой добычи газа в Украине нужны люди с опытом нефтегазодобычи и технологии

Об этом в программе "Княжицкий" на Еспрессо.TV рассказал бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.

"Мы, на самом деле, богатая и перспективная нефтегазовая страна. Конечно, мы не Саудовская Аравия и не Россия. Но в Украине нефть и газ добываются почти сто лет, мы имели пик добычи в 1970-х годах, который в разы превышал нынешний уровень", - сказал Жеваго.

По его словам, сейчас крупнейшие добывающие территории - это Полтавщина и Харьковщина. Там есть очень большая перспектива добычи. Для реализации этой перспективы, нужны люди с опытом нефтегазодобычи и технологии.

"Почему мы, если покупаем нефть и газ за доллары не сможем купить технологии за эти самые доллары. Но нужно, что были украинцы, которые будут брать эти технологии в свои руки, будут иметь образование, опыт и понимание, как эти технологии использовать в нафтогазодобыче и делать нашу страну богатой и экономически развитой", - пояснил народный депутат.

Отметим, что Жеваго считает, что проблемой Украины является отсутствие профессиональных людей, которые руководили бы отраслями или министерствами и ведомствами.

Полную версию интервью Константина Жеваго смотрите в воскресенье, 28 октября, в 10:10.

 

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