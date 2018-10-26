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Украина и Польша договорились о нескольких важных "эмоциональных" жестах, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал несколько совместных шагов Киева и Варшавы в рамках примирения в спорах по историческим вопросам

Об этом он рассказал на пресс-конференции во Львове.

"Мы решили сделать несколько пока небольших, но важных эмоциональных жестов. Польская сторона начала восстанавливать очень важны для нас памятники. Мы будем собирать украинскую часть Украинско-польского форума, говорить с нашими историками, и надеюсь, что нам удастся сделать этот толчок", - сказал Климкин.

Он отметил, что на польских условиях Украина не будет решать исторические споры, которые влияют и на политические отношения.

"Я четко сказал польским коллегам, что мы по определению не можем говорить с ними о том, каким образом прийти к компромиссам понимания нашей истории. Наша история – это наша история. На этом надо поставить точку и говорить об общей исторической памяти", - отметил министр.

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

  • Ранее глава польского МИД рассказал, как разблокировать исторический диалог с Украиной.
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