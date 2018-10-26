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Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов подтвердил размещение Украиной еврооблигаций на $2 миллиарда

Об этом он сказал журналистам в пятницу, 26 октября, сообщает Укринформ.

"Конечно, это успешное размещение, и в очень непростое время Украина смогла выйти на рынок и все же собрать те два миллиарда долларов, которые были запланированы в бюджете. Это даст возможность профинансировать расходы, вернуться на финансовые рынки и выпустить новые инструменты и перекредитовать старые. Это нормальная работа Украины с заимствованиями, - сказал он.

Нефедов добавил, что на курс гривни размещение облигаций может повлиять положительно, так как поступление двух миллиардов долларов в Украину - положительный шаг и является увеличением резервов Нацбанка.

 

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