 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали гель, который вдвое ускоряет продолжительность заживления ран


фото: ncphn.org.au
Молекулярные биологи из Стэнфордского университета создали гель, который сокращает продолжительность заживления порезов и других ран в два раза

Разработка уже прошла успешные испытания на мышах, пишет Advances in Wound Care.

"Раны не только быстрее затягивались, а и происходила реальная регенерация ткани. Порез не только "зарастал" кожей, но и внутри раны появлялись волосяные мешочки и другие железы. Подобный крем можно использовать не только для лечения порезов, но и тяжелых боевых ранений и хронических ран", - пишут исследователи.

Как рассказывают ученые, все ткани тела человека и других животных производят небольшое по силе электрическое поле, которое играет важную роль в управлении движением клеток при заживлении ран и росте тела. А появление пореза или царапины приводит к образованию "дыры" в той точке, где была нанесена рана, что заставляет будущие клетки кожи и мышц мигрировать в направлении этой "электрической ямы".

Также биологи открыли несколько генов, которые управляют процессом, и успешно проверили их работу на мышах и других животных. Например, ген FL2 "тормозит" движение новых клеток кожи, которые движутся в сторону "электрической ямы". Это открытие натолкнуло исследователей на мысль, что временное блокирование его работы ускорит зарастание тканей.

Руководствуясь этой идеей, биологи создали набор из коротких РНК-молекул, которые блокировали ген FL2 и позволили ускорить заживление ран. Затем полученное вещество добавили в один из существующих бактерицидных гелей.

Сейчас, как отмечают ученые, они проводят аналогичные опыты на коже свиней, и готовятся отправить запрос на проведение клинических исследований на добровольцах в регулирующие органы США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать