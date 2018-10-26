Ученые создали гель, который вдвое ускоряет продолжительность заживления ран
Разработка уже прошла успешные испытания на мышах, пишет Advances in Wound Care.
"Раны не только быстрее затягивались, а и происходила реальная регенерация ткани. Порез не только "зарастал" кожей, но и внутри раны появлялись волосяные мешочки и другие железы. Подобный крем можно использовать не только для лечения порезов, но и тяжелых боевых ранений и хронических ран", - пишут исследователи.
Как рассказывают ученые, все ткани тела человека и других животных производят небольшое по силе электрическое поле, которое играет важную роль в управлении движением клеток при заживлении ран и росте тела. А появление пореза или царапины приводит к образованию "дыры" в той точке, где была нанесена рана, что заставляет будущие клетки кожи и мышц мигрировать в направлении этой "электрической ямы".
Также биологи открыли несколько генов, которые управляют процессом, и успешно проверили их работу на мышах и других животных. Например, ген FL2 "тормозит" движение новых клеток кожи, которые движутся в сторону "электрической ямы". Это открытие натолкнуло исследователей на мысль, что временное блокирование его работы ускорит зарастание тканей.
Руководствуясь этой идеей, биологи создали набор из коротких РНК-молекул, которые блокировали ген FL2 и позволили ускорить заживление ран. Затем полученное вещество добавили в один из существующих бактерицидных гелей.
Сейчас, как отмечают ученые, они проводят аналогичные опыты на коже свиней, и готовятся отправить запрос на проведение клинических исследований на добровольцах в регулирующие органы США.
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