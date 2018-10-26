Ученые разработали искусственный интеллект, который придумывает новые духи

26 октября, 2018, 17:46

Компания Symrise - один из лидеров парфюмерного рынка и IBM Research разработали искусственный интеллект Philyra, который будет разрабатывать новые запахи духов

Об этом пишет Vox.

Нейросеть будет помогать парфумерам находить запахи следующего поколения и анализировать тысячи ингредиентов, химических формул и тенденций для получения уникальных и безопасных для человека комбинаций.

Такие технологии позволят выявить комбинации, которые до сих пор никогда не использовались парфумерами и смогут создавать запахи для узкой аудитории.

Ричард Гудвин, один из разработчиков Philyra, описывает ИИ как "систему, которая научилась создавать аромат, подобно помощнику мастера".

"Точно так же, как ученик узнает от мастера, какие комбинации ингредиентов будут работать хорошо, например, что было бы хорошей заменой для апельсинового масла и добавить розовое масло вместо лимона, машинное обучение создаст аромат, где формула будет работать лучше", - говорит он.

Сейчас Philyra уже работает над двумя запахами, которые будет использовать бразильский бренд O Boticário в середине 2019 года. Ингредиенты этих запахов будут слегка изменены мастером-парфюмером для того, чтобы они лучше соединялись с кожей.

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