Трамп пригласил Путина в Вашингтон в начале 2019 года, - Болтон

26 октября, 2018, 09:01

Президент США Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года

Об этом сообщил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает "Радио Свобода".

Болтон уточнил, что передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве.

"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно излагают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем" - сказал Болтон в интервью армянской службе "Радио Свобода".

Ранее Болтон во время визита в Москву официально подтвердил, что 11 ноября в Париже состоится следующая встреча Трампа и Путина во время торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

После визита в Москву советник Трампа поехал в Армению и Азербайджан.

Напомним, впервые Трамп и Путин встретились в Хельсинки в июле 2018 года. Во время встречи Трамп публично раскритиковал выводы американской разведки по российскому вмешательству в выборы в США и заявил, что "верит Путину", который отрицал факты вмешательства. В результате на родине Трампа жестко раскритиковали как демократы, так и республиканцы.