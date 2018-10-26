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Свитолина узнала соперницу по полуфиналу супертурнира WTA


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале итогового турнира WTA

Об этом сообщает btu.org.ua.

27 октября в Сингапуре Элина Свитолина встретится с Кики Бертенс из Нидерландов. Украинка победила в "белой" группе, а ее соперница финишировала второй в "красной" группе. На групповом этапе Свитолина победила чешек Петру Квитову и Каролину Плишкову, а также Каролин Возняцки из Дании.

Бертенс оказалась сильнее немки Анжелик Кербер, проиграла американке Слоан Стивенс, а матч с Наоми Осакой выиграла, благодаря травме японки. На итоговый турнир нидерландка попала из-за отказа выступать на нем первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.

В 2016 году Свитолина и Бертенс сыграли на турнире WTA в Китае, где победу праздновала украинка. Бертенс взяла реванш в нынешнем сезоне в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США).

  • В другом полуфинале WTA Finals встретятся Слоан Стивенс и Каролина Плишкова.
  • Свитолина стала первой в истории украинкой, которая пробилась в полуфинал итогового турнира WTA, где выступают восемь лучших теннисисток сезона.
  • Первая ракетка Украины Элина Свитолина во второй раз подряд участвует в турнире восьми лучших теннисисток мира.
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