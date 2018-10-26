Свитолина узнала соперницу по полуфиналу супертурнира WTA
Об этом сообщает btu.org.ua.
27 октября в Сингапуре Элина Свитолина встретится с Кики Бертенс из Нидерландов. Украинка победила в "белой" группе, а ее соперница финишировала второй в "красной" группе. На групповом этапе Свитолина победила чешек Петру Квитову и Каролину Плишкову, а также Каролин Возняцки из Дании.
Бертенс оказалась сильнее немки Анжелик Кербер, проиграла американке Слоан Стивенс, а матч с Наоми Осакой выиграла, благодаря травме японки. На итоговый турнир нидерландка попала из-за отказа выступать на нем первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.
В 2016 году Свитолина и Бертенс сыграли на турнире WTA в Китае, где победу праздновала украинка. Бертенс взяла реванш в нынешнем сезоне в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США).
- В другом полуфинале WTA Finals встретятся Слоан Стивенс и Каролина Плишкова.
- Свитолина стала первой в истории украинкой, которая пробилась в полуфинал итогового турнира WTA, где выступают восемь лучших теннисисток сезона.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина во второй раз подряд участвует в турнире восьми лучших теннисисток мира.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом