Свитолина узнала соперницу по полуфиналу супертурнира WTA

26 октября, 2018, 17:19

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале итогового турнира WTA

Об этом сообщает btu.org.ua.

27 октября в Сингапуре Элина Свитолина встретится с Кики Бертенс из Нидерландов. Украинка победила в "белой" группе, а ее соперница финишировала второй в "красной" группе. На групповом этапе Свитолина победила чешек Петру Квитову и Каролину Плишкову, а также Каролин Возняцки из Дании.

Бертенс оказалась сильнее немки Анжелик Кербер, проиграла американке Слоан Стивенс, а матч с Наоми Осакой выиграла, благодаря травме японки. На итоговый турнир нидерландка попала из-за отказа выступать на нем первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.

В 2016 году Свитолина и Бертенс сыграли на турнире WTA в Китае, где победу праздновала украинка. Бертенс взяла реванш в нынешнем сезоне в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США).