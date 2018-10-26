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Сутки в ООС: оккупанты 17 раз обстреляли Объединенные силы, ранен украинский военный

В четверг, 25 октября, российские боевики на Донбассе 17 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 4 раза из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы обстреливали Объединенные силы в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Российские наемники прицельно били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск враг обстреливал из вооружения БМП и 120-мм минометов. В этой же местности, а также по опорным пунктам возле Луганского и Авдеевки, оккупанты применили 82-мм минометы.

4 раза россияне обстреляли позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, боевики неоднократно обстреливали украинские опорные пункты на Мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкина.

Во время боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены пять боевиков российско-оккупационных войск.

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