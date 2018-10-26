Starbucks открыла кафе для людей с нарушениями слуха
26 октября, 2018, 23:42
В Вашингтоне компания Starbucks открыла кафе для людей с нарушениями слуха
Об этом сообщает CNN.
Кофейню открыли возле университета Галлодет для людей с нарушением слуха. Рабочие нового заведения должны не только знать язык жестов, но и самими быть представителями этой группы.
В заведении также ввели планшетную систему, клиенты могут прописывать заказ, а как только он будет готов, то имя человека покажут на экранах. Также в кафе представлены художественные работы и проекты художников с нарушениями слуха.
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