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Starbucks открыла кафе для людей с нарушениями слуха

В Вашингтоне компания Starbucks открыла кафе для людей с нарушениями слуха

Об этом сообщает CNN.

Кофейню открыли возле университета Галлодет для людей с нарушением слуха. Рабочие нового заведения должны не только знать язык жестов, но и самими быть представителями этой группы.

В заведении также ввели планшетную систему, клиенты могут прописывать заказ, а как только он будет готов, то имя человека покажут на экранах. Также в кафе представлены художественные работы и проекты художников с нарушениями слуха.

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