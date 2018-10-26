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Советник Трампа заявил, что Россия должна уйти из Донбасса и Крыма

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что было бы хорошо, если бы Россия вышла из Крыма и востока Украины, была бы менее навязчивой на Ближнем Востоке и перестала вмешиваться в выборы Штатов

Об этом Болтон заявил в пятницу в комментарии для интервью Reuters.

"Будет полезно, если они (россияне) перестанут вмешиваться в наши выборы ... выйдут из Крыма и Донбасса в Украине... прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будут менее навязчивыми на Ближнем Востоке" , - заявил советник Трампа.

Он также подчеркнул, что именно такое агрессивное поведение Российской Федерации побудило Вашингтон наложить на нее санкции ранее и продолжать вводить новые ограничения в отношении Москвы в дальнейшем.

  • Ранее Болтон также заявил, что российские ракеты угрожают Европе.

 

 

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