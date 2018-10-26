Руководство КПИ обвиняют в коррупции, незаконном обогащении и сокрытии доходов. Студенчество бунтует

26 октября, 2018, 16:01

Студенты КПИ им. Сикорского требуют уволить ректора и проректора заведения

Об этом говорится в проекте журналистских расследований 24 канала.

Более 150 студентов собрались на митинг, на котором требовали отстранить от работы ректора Михаила Згуровского и проректора по хозяйственной части Петра Ковалева. Вызвали студенческое возмущение недавние журналистские расследования, проведенные Центром расследований Украины.

Студенты были недовольны тем, что учатся в "коррупционном княжестве", а студенческие общежития в ужасном состоянии, несмотря на то что КПИ ежегодно выделяет на ремонт общежитий 20 млн грн.

Впоследствии к студентам вышел представитель ректора и пригласил студентов на диалог с администрацией заведения. Ректор ответил лишь на несколько вопросов студенчества и затем вышел из зала.

В чем обвиняют ректора и проректора?

Студенческие активы КПИ вместе с агентом расследований наткнулись на недвижимость в США и агентство по продаже недвижимости в Черногории господина Згуровского и его сына Александра. Эти объекты не были заявлены в декларации.

Согласно украинскому законодательству (ст. 366-1 УК), невнесение этих сведений в декларации влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы до двух лет, в том числе и штраф.

Так же активным студентам и журналистам удалось выяснить, кто получает тендеры на выполнение хозяйственных работ в университете: ремонты растворяются между компаниями-пустышками, часть средств через закупки без конкурсов распределяют по компаниям жены и брата проректора Петра Ковалева. Агентам удалось выяснить, что компании, приближенные к проректору Ковалеву, получили подрядов на 4 млн гривень за два года. В свою очередь, по словам студенчества, компании ремонт не проводили или делали это небрежно.

Также речь идет о том, как за 11 лет на землях, выделенных КПИ, появились 4 жилых комплекса. Агенты центра расследований получили доступ к документу, в котором указывается, что КПИ получает 10% от площади жилых комплексов.