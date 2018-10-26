Российская коррупция стала новым оружием Кремля, - Эдвард Лукас
Об этом заявил британский политолог Эдвард Лукас на пресс-конференции в рамках Львовского форума
Бывший шеф-редактор московской редакции британского издания "The Econоmist", который занимается исследованием СССР и России с середины 1980-х, Эдвард Лукас отметил, что Европа столкнулась с новой угрозой со стороны России, которая страшнее летального оружия - проблемой российских "грязных" денег.
"А также с использованием коррупции как инструмента государственной политики. То, что сейчас происходит, можно назвать вооруженной коррупцией, коррупция превращается в оружие",- отметил Эдвард Лукас.
Эта проблема касается не только географически близких к России стран Восточной Европы, но и Западной тоже.
"Люди, которые занимаются вопросами безопасности, очень радостно обсуждают вопросы ядерного оружия, политику сдерживания, расходы на оборону, мобильность вооруженных сил. Однако неохотно говорят об угрозах финансовой системы", - рассказал Эдвард Лукас.
"Если сказать просто, то если вы можете купить какую-то страну, то не нужно ее завоевывать", - резюмировал британский эксперт.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом