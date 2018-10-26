Российская коррупция стала новым оружием Кремля, - Эдвард Лукас

26 октября, 2018, 14:58

Новой серьезной угрозой для Европы становится "российская вооруженная коррупция"

Об этом заявил британский политолог Эдвард Лукас на пресс-конференции в рамках Львовского форума

Бывший шеф-редактор московской редакции британского издания "The Econоmist", который занимается исследованием СССР и России с середины 1980-х, Эдвард Лукас отметил, что Европа столкнулась с новой угрозой со стороны России, которая страшнее летального оружия - проблемой российских "грязных" денег.

"А также с использованием коррупции как инструмента государственной политики. То, что сейчас происходит, можно назвать вооруженной коррупцией, коррупция превращается в оружие",- отметил Эдвард Лукас.

Эта проблема касается не только географически близких к России стран Восточной Европы, но и Западной тоже.

"Люди, которые занимаются вопросами безопасности, очень радостно обсуждают вопросы ядерного оружия, политику сдерживания, расходы на оборону, мобильность вооруженных сил. Однако неохотно говорят об угрозах финансовой системы", - рассказал Эдвард Лукас.

"Если сказать просто, то если вы можете купить какую-то страну, то не нужно ее завоевывать", - резюмировал британский эксперт.