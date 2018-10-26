"Я бы пригласил иностранных послов на морскую прогулку по Азову", - британский политолог

26 октября, 2018, 16:22

Эдвард Лукас во время Львовского форума по безопасности посоветовал украинской власти в решении вопроса Азовского моря собрать всех послов на "морскую прогулку"

"У меня есть такое предложение: пригласить всех послов стран Запада на морскую прогулку на лодке", - в контексте разговора о проблемах в Азовском море отметил британский эксперт по России Эдвард Лукас.

Также Эдвард Лукас выразил надежду, что наконец начнется процесс по урегулированию угрожающей ситуации - "наконец этот вопрос обсуждается публично и открыто. Потому что до этого все эти проблемы были как-то таинственны и полностью замалчивались украинской властью"

По мнению Эдварда Лукаса, вопрос возможных сценариев по аннексии Азовского моря нужно было поднимать раньше, когда россияне только начинали строить Керченский мост.

"Мне бы не хотелось снова увидеть повторение крымского сценария в Азовском море, ведь последствия этого, в частности для Мариуполя и Донбасса, будут катастрофическими", - отметил Эдвард Лукас

Также британский эксперт выразил удивление чрезвычайно долгим процессом принятия Украиной на вооружение американских лодок береговой охраны "Айленд".