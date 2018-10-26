"Я бы пригласил иностранных послов на морскую прогулку по Азову", - британский политолог
"У меня есть такое предложение: пригласить всех послов стран Запада на морскую прогулку на лодке", - в контексте разговора о проблемах в Азовском море отметил британский эксперт по России Эдвард Лукас.
Также Эдвард Лукас выразил надежду, что наконец начнется процесс по урегулированию угрожающей ситуации - "наконец этот вопрос обсуждается публично и открыто. Потому что до этого все эти проблемы были как-то таинственны и полностью замалчивались украинской властью"
По мнению Эдварда Лукаса, вопрос возможных сценариев по аннексии Азовского моря нужно было поднимать раньше, когда россияне только начинали строить Керченский мост.
"Мне бы не хотелось снова увидеть повторение крымского сценария в Азовском море, ведь последствия этого, в частности для Мариуполя и Донбасса, будут катастрофическими", - отметил Эдвард Лукас
Также британский эксперт выразил удивление чрезвычайно долгим процессом принятия Украиной на вооружение американских лодок береговой охраны "Айленд".
- По словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, украинские порты потеряли более 1 млрд грн из-за агрессии РФ в Азовском море.
- Представитель ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские суда в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для восстановления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. У США есть десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
- Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным. В ЕС заявили о необходимости новых санкций против РФ из-за агрессии в Азовском море.
- Россия обещает помешать учениям Украины с НАТО в Азовском море. ЕС осудил российскую милитаризацию на Азове. Европарламент призвал готовиться к санкциям против РФ.
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