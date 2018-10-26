 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Короткие истории, которые любят украинцы". Василий Зима выпустит роман "Сельская любовь и другие кошмары"

Телеведущий Espreso.tv Василий Зима написал роман в новеллах "Сельская любовь и другие кошмары" о неприукрашенной повседневной жизни и украинские цвета

Телеканал "Еспресо" вместе с издательством "Украинский приоритет" подготовили роман в новеллах Василия Зимы "Сельская любовь и другие кошмары".

Разные новеллы собрали вместе и издали в одной книге. В ней - не выдумки, а настоящая история украинцев без приукрашенья.

В центре сюжета - Виннитчина, наши дни, маленькое село, затерянное в подольских ярах и долинах, зажатое между двух холмов и трех непролазных лесов. В этом селе не работает мобильная связь и никогда не было асфальта. Здесь происходит то, что заставляет вздрагивать, грызть ногти, но верить, что все будет хорошо.

Василий Зима создал свою архетипную Украину с колоритными персонажами, духами, ведьмами, адской любовью и страшным трепетом сердечным за тем, что мы все понемногу теряем.

Десять коротких историй, которые происходят на фоне всех тех событий, которые переживает вся страна – революции, войны, европеизации, заставляют нас окунуться в то ужасное и древнее, о котором мы забываем в нашей современной технологической суете.

Автор выхватывает из шумного потока жизнь и оставляет один на один с другим миром . Этот мир наполнен духами, жуткими красавицами, диковатыми мужиками и бабами, в каждой из которых живет ведьма.

“Цикл рассказов про деревню очень монолитный, сбитый. Впечатление, что читаешь не несколько разных рассказов, а смотришь одно длинное интересное кино, снятое с разных ракурсов, но объектив все время смотрит на тот же населенный пункт. А когда уже в состоянии "доверия" к роману, получаешь горсть мистики, то она падает в подготовленный грунт и выдается не сельскими рассказами, а правдой, которая поднимает волосы дыбом”, - рассказал о впечатлениях от книги актер и шоумен Геннадий Попенко.

Книга появится на полках магазинов уже в ноябре.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать