"Короткие истории, которые любят украинцы". Василий Зима выпустит роман "Сельская любовь и другие кошмары"

26 октября, 2018, 15:07

Телеведущий Espreso.tv Василий Зима написал роман в новеллах "Сельская любовь и другие кошмары" о неприукрашенной повседневной жизни и украинские цвета

Телеканал "Еспресо" вместе с издательством "Украинский приоритет" подготовили роман в новеллах Василия Зимы "Сельская любовь и другие кошмары".

Разные новеллы собрали вместе и издали в одной книге. В ней - не выдумки, а настоящая история украинцев без приукрашенья.

В центре сюжета - Виннитчина, наши дни, маленькое село, затерянное в подольских ярах и долинах, зажатое между двух холмов и трех непролазных лесов. В этом селе не работает мобильная связь и никогда не было асфальта. Здесь происходит то, что заставляет вздрагивать, грызть ногти, но верить, что все будет хорошо.

Василий Зима создал свою архетипную Украину с колоритными персонажами, духами, ведьмами, адской любовью и страшным трепетом сердечным за тем, что мы все понемногу теряем.

Десять коротких историй, которые происходят на фоне всех тех событий, которые переживает вся страна – революции, войны, европеизации, заставляют нас окунуться в то ужасное и древнее, о котором мы забываем в нашей современной технологической суете.

Автор выхватывает из шумного потока жизнь и оставляет один на один с другим миром . Этот мир наполнен духами, жуткими красавицами, диковатыми мужиками и бабами, в каждой из которых живет ведьма.

“Цикл рассказов про деревню очень монолитный, сбитый. Впечатление, что читаешь не несколько разных рассказов, а смотришь одно длинное интересное кино, снятое с разных ракурсов, но объектив все время смотрит на тот же населенный пункт. А когда уже в состоянии "доверия" к роману, получаешь горсть мистики, то она падает в подготовленный грунт и выдается не сельскими рассказами, а правдой, которая поднимает волосы дыбом”, - рассказал о впечатлениях от книги актер и шоумен Геннадий Попенко.

Книга появится на полках магазинов уже в ноябре.