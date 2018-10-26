Президентом знаменитого футбольного клуба стал 26-летний китаец

26 октября, 2018, 16:17

Новым президентом итальянского футбольного клуба "Интер" стал 26-летний китаец Стивен Чжан

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Стивен Чжан является сыном одного из членов одной из крупнейших китайских компаний "Сунин Групп" Чжана Жиндонга, который владеет большей частью акций "Интера".

Стивен Чжан стал самым молодым президентом итальянского футбольного клуба.

"Когда я закрываю глаза, то вижу город с огромной историей и еще большим будущим. Я вижу людей с идеями, которые хотят улучшить окружающий мир. Я вижу клуб, который вышел далеко за пределы футбольного поля, чтобы покорить сердце каждого. Затем я открываю глаза и вижу, что я здесь. я готов, а вы? ", - сказал Чжан.

Последние 5 лет президентом миланского клуба был индонезиец Эрик Тохир.