 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко назначил руководителя СБУ на Закарпатье

Президент Петр Порошенко назначил Владимира Пахнюка начальником управления СБУ в Закарпатской области вместо Олега Воеводина

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №343/2018 президент уволил Олега Воеводина с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. На эту должность Порошенко назначил Владимира Пахнюка.

Напомним, Владимир Пахнюк в течение трех лет с 2014-го возглавлял управление СБУ в Житомирской области, а затем — управление Службы безопасности в Винницкой области.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать