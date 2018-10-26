Порошенко назначил руководителя СБУ на Закарпатье

26 октября, 2018, 20:38

Президент Петр Порошенко назначил Владимира Пахнюка начальником управления СБУ в Закарпатской области вместо Олега Воеводина

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №343/2018 президент уволил Олега Воеводина с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. На эту должность Порошенко назначил Владимира Пахнюка.

Напомним, Владимир Пахнюк в течение трех лет с 2014-го возглавлял управление СБУ в Житомирской области, а затем — управление Службы безопасности в Винницкой области.