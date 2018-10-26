Под Харьковом произошел пожар на предприятии, один человек погиб
26 октября, 2018, 09:36
В четверг, 25 октября, в селе Хролы Харьковского района Харьковской области произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
Пожар произошел в производственном помещении ООО "Технокоммет" по ул. Николаевской, 12 около 17:05. В 21:35 мин. пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м. Огонь тушили 52 сотрудника ГСЧС с привлечением 12 единиц спецтехники.
Двух пострадавших с различными степенями тяжести госпитализировали. Всего пожарные подразделения ГСЧС спасли из пожара 6 человек.
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