Отправленные американским политикам бомбы собирали по чертежам сторонников террористов, - Reuters

26 октября, 2018, 10:22

Отправленные по почте американским политикам и общественным деятелям взрывные устройства, создавались по схемам, которые можно найти в Интернете

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подобные схемы нередко размещались на сайтах, связанных с террористическими организациями Аль-Каида и Исламское государство.

Пакеты с бомбами были отправлены на адрес дома Обамы в Вашингтоне и дома Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Взрывчатку обнаружили сотрудники Секретной службы, которые осуществляли рутинную проверку почты политиков.

Одно взрывное устройство было отправлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Офис редакции теленовостей эвакуировали. Пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на CNN как эксперт и является жестким критиком политики Трампа. В посылке также обнаружили белый порошок - спецслужбы выясняют, токсичен ли он.

Бомбы также были адресованы бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, редакции газеты San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу от Калифорнии Камалі Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс. Адрес Дебби Вассерман Шульц во Флориде был отмечен на нескольких упаковках как обратная.

Бомбы в виде небольших трубочек, обмотанных черной лентой, содержали небольшую батарею и были начинены порошком и разбитым стеклом. Сейчас следствие выясняет, каким образом их хотели привести в действие. Все устройства отправили в лабораторию ФБР в Вирджинии для изучения.

В понедельник похожая бомба была обнаружена в почте миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует Демократическую партию.