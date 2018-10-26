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Обнародовано завещание Олега Сенцова


фото: ria.ru
Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов поручил своей сестре Наталье Каплан обнародовать его завещание

Предоставленное Каплан письмо Сенцова обнародовало "Громадське".

"Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные мною в неволе "Блистающий мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий как режиссеру-постановщику. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - написал Сенцов.

Свои средства, авторские права и поступления от произведений режиссер завещал своим детям.

"Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - подытожил режиссер.

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