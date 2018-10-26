Обнародовано завещание Олега Сенцова
Предоставленное Каплан письмо Сенцова обнародовало "Громадське".
"Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные мною в неволе "Блистающий мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий как режиссеру-постановщику. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - написал Сенцов.
Свои средства, авторские права и поступления от произведений режиссер завещал своим детям.
"Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - подытожил режиссер.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- Сестра Сенцова Наталья Каплан опровергла сообщения о госпитализации режиссера в реанимацию.
- Европарламент присудил Сенцову премию им. Сахарова. Польша наградит режиссера отличием "За человеческое достоинство".
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