Обнародовано завещание Олега Сенцова

26 октября, 2018, 12:30

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов поручил своей сестре Наталье Каплан обнародовать его завещание

Предоставленное Каплан письмо Сенцова обнародовало "Громадське".

"Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные мною в неволе "Блистающий мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий как режиссеру-постановщику. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - написал Сенцов.

Свои средства, авторские права и поступления от произведений режиссер завещал своим детям.

"Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - подытожил режиссер.